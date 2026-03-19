Irã anuncia nova fase da guerra e ameaça energia ligada aos EUA

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/ira-anuncia-nova-fase-da-guerra-e-ameaca-energia-ligada-aos-eua/

Teerã afirma que ofensiva é resposta a ataques contra infraestrutura energética, nesta quarta-feira (18)

Irã – O Irã afirmou nesta quarta-feira (18) que a guerra no Oriente Médio entrou em uma nova fase e anunciou ataques a instalações de energia ligadas aos Estados Unidos, após acusar os norte-americanos e Israel de bombardear a infraestrutura energética do país.

As declarações foram feitas pela Guarda Revolucionária e divulgadas pela imprensa estatal. Segundo autoridades iranianas, a ofensiva é uma resposta direta às ações recentes dos EUA e Israel e pode se intensificar em caso de novos ataques.

“Alertamos mais uma vez que cometeram um grave erro ao atacar a infraestrutura energética da República Islâmica, e a resposta está em curso”, afirmou.

“Se houver repetição, os ataques subsequentes contra a infraestrutura energética de vocês e de seus aliados não cessarão até a destruição completa.”

Mais cedo, o Catar informou que um míssil iraniano causou “danos extensos” na cidade industrial de Ras Laffan, onde fica o principal polo de processamento de gás natural liquefeito da QatarEnergy. Já a Arábia Saudita disse ter interceptado um ataque a uma instalação de gás no leste do país.

O anúncio do Irã ocorre após um bombardeio a um campo de gás em Pars, no território iraniano, também nesta quarta-feira. O ataque foi amplamente atribuído pela imprensa israelense a Israel, com apoio dos Estados Unidos, embora nenhum dos países tenha assumido a autoria até o momento.

Pars é a parte iraniana da maior reserva de gás natural do mundo, compartilhada com o Catar, do outro lado do Golfo. A ação marcou uma escalada no conflito e fez os preços do petróleo dispararem.

A agência iraniana Fars informou que tanques de gás e partes de uma refinaria foram atingidos. Trabalhadores foram retirados do local por segurança, e a mídia estatal afirmou depois que o incêndio estava sob controle.

Segundo o jornal Wall Street Journal, o presidente dos EUA, Donald Trump, apoiou a ofensiva israelense em Pars, mas não quer novos ataques a instalações de energia do Irã. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, o presidente vê a operação como um recado a Teerã.

Ainda segundo o WSJ, Trump pode voltar a autorizar ataques a instalações de energia iranianas, dependendo das próximas ações do Irã.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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