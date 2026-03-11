Irã ameaça bloquear exportações de petróleo após falas de Trump

Donald Trump declarou que a guerra estaria “quase acabando” após a destruição de alvos estratégicos no território iraniano

Irã – O governo do Irã subiu o tom nesta quarta-feira (11), ameaçando paralisar indefinidamente as exportações de petróleo em toda a região do Oriente Médio. A medida é uma resposta direta às recentes afirmações do presidente Donald Trump, que declarou que a guerra estaria “quase acabando” após a destruição de alvos estratégicos no território iraniano.

O Ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, afirmou que o país está preparado para manter os ataques com mísseis “pelo tempo que for necessário” e descartou qualquer possibilidade de negociação com a Casa Branca.

A maior preocupação do mercado global recai sobre o Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo e do GNL mundial, e que já sofre instabilidades desde o início do conflito em 28 de fevereiro.

