Intenção de reforma cresce 16,67% entre brasileiros, aponta estudo

Índice de intenção de obra aumenta e revela retomada do interesse dos brasileiros por reformas e manutenções domésticas

Brasília – A disposição dos brasileiros em realizar obras e reformas ganhou fôlego no mês de setembro de 2025. É o que mostra o Índice de Intenção de Obra (InObra), levantamento mensal conduzido pela Juntos Somos Mais, joint venture formada por Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, que atua na digitalização e no fortalecimento do varejo de materiais de construção (matcon) por meio de dados e inteligência de mercado.

Na comparação mês a mês, a variação foi de 16,67%, sinalizando uma retomada concreta da intenção do consumidor em investir em melhorias no lar. O indicador registrou recuperação e retornou ao patamar de 28%, uma alta de 4 pontos percentuais em relação a agosto, após dois meses consecutivos de queda. Já frente ao mesmo período de 2024, o índice manteve-se estável, demonstrando resiliência mesmo em um ambiente econômico de crescimento moderado.

Consumidor retoma planejamento, mas permanece cauteloso

O estudo revela que 22% dos brasileiros têm uma obra planejada, enquanto 9% já estão com reformas em andamento. Entre aqueles que manifestam intenção, 44% pretendem iniciar obras nos próximos seis meses, e 31% projetam executar algum tipo de intervenção em até um ano. Esses dados indicam um consumidor que volta a planejar, mas ainda preserva cautela quanto ao momento de execução, observando fatores como orçamento, preços de materiais e estabilidade financeira.

Foco nas etapas estruturais da obra

Os produtos mais citados pelos entrevistados reforçam a prioridade por obras de manutenção e melhorias essenciais: tintas, cimento e argamassa lideram a lista de itens desejados. Esse comportamento sugere intervenções voltadas à conservação de imóveis e à valorização do lar, em detrimento de reformas estéticas ou de alto custo.

Norte lidera intenção de obras; sudeste e Centro-Oeste seguem aquecidos

Regionalmente, o Norte do país é hoje a região com maior intenção de realizar obras, com 34% dos entrevistados declarando intenção de reformar ou construir. Na sequência aparecem Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste com 27% , que mantêm níveis consistentes de interesse, impulsionados por movimentos de expansão urbana e regularização habitacional.

A retomada observada em setembro pode indicar um novo ciclo de investimento doméstico, especialmente em pequenas reformas e manutenções. Para os players do setor, acompanhar a evolução dessa intenção será essencial para antecipar movimentos do consumidor e ajustar estratégias comerciais em um mercado que representa cerca de 7% do PIB nacional.

SOBRE:

Juntos Somos Mais: A Juntos Somos Mais é uma joint venture formada por Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, criada em 2018 com o propósito de transformar o varejo da construção civil por meio da tecnologia e da conexão entre os diferentes elos da cadeia. Atua como um ecossistema digital B2B, reunindo indústrias e lojistas em uma plataforma integrada que simplifica processos de compra, amplia o acesso a produtos e oferece soluções de fidelização, inteligência de mercado e capacitação profissional.

Com mais de 100 mil lojas cadastradas em todo o Brasil a Juntos, é referência nacional em digitalização do varejo de materiais de construção. Por meio de seu marketplace e de seu programa de fidelidade, impulsiona negócios, fomenta a profissionalização do setor e fortalece o relacionamento entre indústria e varejo, consolidando-se como o maior ecossistema digital da construção civil no país.

Juntos Inteligência:

Com mais de mil pessoas entrevistadas, todas com 25 anos ou mais, o InObra se consolida como um dos principais dados do setor, oferecendo visibilidade sobre tendências reais de consumo. Produzido pela Juntos Somos Mais – plataforma que reúne mais de 100 mil lojistas e mais de 30 grandes indústrias – o índice abastece a cadeia da construção com dados que embasam decisões de estoque, comunicação, estratégia comercial e previsão de demanda.

