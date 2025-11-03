Incêndio em fábrica de reciclagem na Zona Leste de Manaus pode ter sido criminoso, diz Corpo de Bombeiros

Fogo começou por volta das 20h de sábado (1°) e foi controlado em cerca de 40 minutos. As chamas foram contidas antes que se espalhassem para imóveis vizinhos.

O incêndio que atingiu uma fábrica de reciclagem de isopor e plástico, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, pode ter sido criminoso. A informação foi dada pelo Corpo de Bombeiros, ainda na noite de sábado (1°), após relatos de que pessoas teriam jogado líquido inflamável no local.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Orleiso Muniz, funcionários da empresa relataram ter visto pessoas próximas à área de processamento de isopor momentos antes das chamas começarem.

“O secretário de Segurança já esteve no local e, avançando essa hipótese, será feita uma investigação detalhada”, afirmou o comandante.

O fogo começou por volta das 20h e foi controlado cerca de 40 minutos depois. As equipes conseguiram conter as chamas antes que se espalhassem para imóveis vizinhos. Não houve registro de feridos.

Segundo Muniz, uma viatura que fazia patrulhamento na região percebeu a coluna de fumaça e chegou rapidamente ao local. “Em cinco minutos, já estávamos atuando no combate às chamas”, disse.

Por conta da grande quantidade de material inflamável armazenado no galpão, como isopor e plástico, os bombeiros usaram cerca de 45 mil litros de água na operação. Ao todo, 47 bombeiros participaram da ação, que contou com 11 viaturas, entre caminhões de combate a incêndio, viaturas de salvamento e ambulâncias, além do apoio de brigadistas da própria empresa.

