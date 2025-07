Incêndio destrói fábrica de recicláveis na Zona Leste de Manaus

Segundo relatos de moradores, o fogo começou por volta das 21h e se alastrou rapidamente por todo o galpão, onde havia materiais inflamáveis.

Um incêndio de grandes proporções destruiu, na noite de sexta-feira (25), uma fábrica de recicláveis localizada na Rua das Tulipas, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. As chamas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBM-AM), acionadas para conter o fogo e impedir que se espalhasse para imóveis vizinhos.

Segundo relatos de moradores, o fogo começou por volta das 21h e se alastrou rapidamente por todo o galpão, onde havia materiais inflamáveis.

A situação gerou apreensão na comunidade, e alguns moradores chegaram a tentar controlar as chamas com baldes de água e extintores improvisados, até a chegada das equipes de emergência.

Apesar da destruição, não houve registro de feridos. A estrutura do galpão foi totalmente comprometida e a fumaça provocada pelo incêndio pôde ser vista a longa distância.

Os bombeiros conseguiram conter o fogo antes que atingisse residências próximas, evitando danos ainda maiores. A área foi isolada para os trabalhos de rescaldo e investigação. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

amazonianarede

Por g1 AM