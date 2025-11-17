Incêndio atinge restaurante no Parque 10, em Manaus

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas tomando conta do local e uma nuvem de fumaça sobre o estabelecimento.

Um incêndio atingiu um restaurante localizado na rua Ferreira de Santana, bairro Parque 10, em Manaus, na manhã deste domingo (16). O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que o incidente não deixou vítima.

Em nota, o CBMAM informou que, ao chegar ao local, os militares identificaram o incêndio no depósito, na cozinha e no forro do estabelecimento. A guarnição realizou o combate com duas linhas de mangueiras para controlar e extinguir o fogo. Para a ocorrência, o CBMAM utilizou seis mil litros de água.

Em nota divulgada nas redes sociais, a administração do restaurante informou que o fogo foi contido e todas as medidas de segurança e controle foram adotadas.

Nota Oficial

Nas primeiras horas de hoje, registramos um incêndio nas dependências do Velho Monge. A situação foi contida e, neste momento, todas as medidas de segurança e controle já estão sendo adotadas. A equipe técnica e os órgãos competentes foram acionados para avaliar os dados e apurar detalhadamente as causas do ocorrido.

Nossa prioridade absoluta é a segurança de todos – colaboradores, fornecedores e clientes.

Agradecemos o apoio e as mensagens de solidariedade.

Manteremos todos informados oficialmente pelos nossos canais, assim que novas atualizações forem liberadas.

