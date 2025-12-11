IBGE prorroga inscrições para 269 vagas no Amazonas com salários de até R$ 3,3 mil; veja como se inscrever

As inscrições vão até 17 de dezembro e a realização das provas está prevista para 22 de fevereiro de 2026.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições para as 269 vagas no Amazonas para o próximo Processo Seletivo Simplificado (PSC). As inscrições vão até 17 de dezembro e a realização das provas está prevista para 22 de fevereiro de 2026.

O processo seletivo é realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e a taxa de inscrição é de R$ 38,50. Para se inscrever, basta acessar o site da FGV.

Vagas do IBGE no Amazonas

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): 237 vagas, remuneração de R$ 2.676,24

Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ): 32 vagas, remuneração de R$ 3.379,00

No total, o IBGE oferece 9.580 vagas no país, sendo 8.480 para APM e 1.100 para SCQ. Todos os contratados terão jornada de 40 horas semanais, com oito horas por dia.

Benefícios

Os contratados pelo PSC terão direito a:

Auxílio-alimentação: R$ 1.175,00

Auxílio-transporte

Auxílio-pré-escolar

Férias proporcionais

13º salário proporcional

