Homem mais rico do mundo tem mais de 3 vezes mais dinheiro que o segundo

Ranking reúne 3.428 bilionários no mundo; Elon Musk lidera com ampla vantagem

Mundo – A lista de bilionários da revista Forbes em 2026 registrou um novo recorde, com 3.428 pessoas no ranking global — cerca de 400 a mais do que no ano anterior. Juntas, essas fortunas somam aproximadamente US$ 20,1 trilhões, um aumento de US$ 4 trilhões em relação a 2025.

No topo da lista aparece o empresário Elon Musk, com patrimônio muito superior ao dos demais bilionários. A fortuna dele é mais de três vezes maior que a do segundo colocado.

Logo atrás está Larry Page, cofundador do Google, com cerca de US$ 257 bilhões, seguido por Sergey Brin, também cofundador da empresa, com aproximadamente US$ 237 bilhões.

Os Estados Unidos continuam liderando em número de bilionários, com 989 nomes, incluindo 15 dos 20 mais ricos do mundo. Em seguida aparecem China (incluindo Hong Kong), com 610 bilionários, e Índia, com 229.

Elon Musk mantém participação em empresas como Tesla, SpaceX e a startup de inteligência artificial xAI. Recentemente, a SpaceX adquiriu a xAI em um acordo que avaliou o conjunto das empresas em cerca de US$ 1,25 trilhão, reforçando sua posição no setor global de tecnologia e inovação.

