Homem finge ser cliente e tenta sequestrar bebê em supermercado

Itália – Imagens de câmeras de vigilância de um supermercado mostram o momento em que um homem, 47, tenta sequestrar uma criança, 1, que estava com a mãe em Bergamo, na Itália.

As imagens mostram a família saindo do estabelecimento quando o suspeito entra fingindo ser um cliente, agarra a criança e tenta fugir.

A mãe então reage gritando, e segura a filha para impedir o sequestro. Logo outras pessoas chegam e ajudam a mulher.

O suspeito foi contido por clientes até que a polícia chegasse ao local.

As imagens impressionam pela velocidade em que o homem chega perto da família e puxa a criança.A vítima quebrou o fêmur ao ser puxada com força durante a tentativa de sequestro.

