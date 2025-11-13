Herói! Cão salva família de incêndio nos Estados Unidos

Goldendoodle, de 2 anos e 5 quilos, latiu até que todos os moradores acordassem e fugissem das chamas

EUA – Um goldendoodle, de 2 anos, foi responsável por salvar a família de um incêndio em uma casa em Nova York, nos Estados Unidos. As chamas começaram durante a madrugada do último domingo (9), enquanto todos os moradores estavam dormindo, com exceção do cão, Chase.

Em entrevista à ABC7NY, um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Long Beach disse que a família foi acordada pelos latidos incessantes do pet.

A reação do animal, ao tentar avisar os tutores sobre o que estava acontecendo, fez com que todos conseguissem sair a tempo e em segurança, antes que as chamas avançassem pela casa. Segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado em 40 minutos, e uma pessoa recebeu atendimento médico.

Os familiares de Chase o chamaram de herói pela atitude. O cão, de apenas 5 quilos, é da raça goldendoodle, conhecida pelo temperamento dócil e carinhoso. Esses animais também encantam os tutores por serem simpáticos, inteligentes, leais e sociáveis.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am