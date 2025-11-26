Hemoam lança plataforma virtual que facilita acesso dos doadores de sangue

Sistema Hemodoador permite emitir declarações, consultar exames, fazer agendamentos entre outras funcionalidades

Manaus- A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) lançou, nesta terça-feira (25), a plataforma Hemodoador, um ambiente virtual dedicado aos doadores de sangue onde esse público poderá acompanhar o histórico de comparecimento, emitir declarações, tirar dúvidas, realizar agendamentos, pré-triagem, entre outras funções.

O Hemodoador foi lançado durante uma cerimônia em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, terça-feira (25). Além da plataforma, a comemoração foi marcada pela apresentação do Coral Gotas de Vida, sorteio de brindes, lanche especial e homenagens aos doadores mais antigos.

“Esse é um momento para agradecer e celebrar a vida dos nossos doadores que, sem esperar nada em troca, ajudam e salvam centenas de vidas que na maioria das vezes eles nem conhecem”, disse a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio.

O Hemodoador está disponível para download para os usuários do sistema android pela loja playstore. Para quem é usuário do sistema IOS o acesso é pelo endereço da web.

