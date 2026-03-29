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Guerra expõe risco energético do Brasil, diz ex-chefe da Petrobras

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: © Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/economia/guerra-expoe-risco-energetico-do-brasil-diz-ex-chefe-da-petrobras/

Sérgio Gabrielli presidiu a estatal entre 2005 e 2012

Brasília – A guerra no Irã e o novo choque do petróleo em meio ao fechamento do Estreito de Ormuz expõem a insegurança energética do Brasil, que interrompeu o projeto de ampliação do refino no país em meio à operação Lava Jato e à pressão das multinacionais do petróleo.

Essa é a avaliação do ex-presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, que lançou, nesta semana, o livro Economia do Hidrogênio: paradigma energético do futuro, sobre as perspectivas do uso do hidrogênio na transição energética. A obra foi editada pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep).

Em entrevista à Agência Brasil, Gabrielli destacou que os Estados Unidos (EUA) tentam interferir no mercado mundial do petróleo por meio das intervenções na Venezuela e no Irã; que a guerra vai alterar a geografia desse comércio com provável maior participação do Brasil, Canadá e Guiana na oferta do óleo bruto para China e Índia.

Porém, sem capacidade de refino para atender a demanda interna, em especial o diesel, o Brasil estaria exposto às turbulências do atual período. O ex-presidente da Petrobras ainda comentou sobre o papel das importadoras de combustíveis no Brasil e o impacto da guerra para transição energética.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

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