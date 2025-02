Guarda Costeira dos EUA encontra destroços de avião desaparecido no Alasca

Por Rich McKay e Brad Brooks

(Reuters) – A Guarda Costeira dos Estados Unidos no Alasca encontrou os destroços de um pequeno avião em cima de uma camada de gelo marinho na sexta-feira, depois que a aeronave perdeu altitude repentinamente na quinta-feira e a queda matou todas as 10 pessoas a bordo, disseram as autoridades.

Dois nadadores de resgate da Guarda Costeira que chegaram aos destroços puderam ver três corpos dentro deles, e se presume que os outros sete estavam dentro dos destroços, disse o porta-voz da Guarda Costeira, Mike Salerno, em uma coletiva de imprensa.

“Infelizmente, não parece ter sido um acidente com possibilidade de sobrevivência”, disse Salerno.

Clint Johnson, chefe do escritório do Alasca no Conselho Nacional de Segurança no Transporte, disse na mesma coletiva de imprensa que 10 pessoas morreram.

“Infelizmente, agora que os destroços foram encontrados e houve 10 mortes, é hora de arregaçarmos as mangas e começarmos a trabalhar”, disse Johnson.

O clima rigoroso do inverno (no Hemisfério Norte) impediu os esforços de busca, e pode levar horas ou dias para recuperar os corpos do local remoto, disseram as autoridades.

Os destroços foram descobertos a 55 km a sudeste de Nome, informou a Guarda Costeira em uma postagem que incluía uma foto dos destroços na neve e os dois membros da equipe de recuperação.

A aeronave, que transportava um piloto e nove passageiros adultos, foi dada como desaparecida na rota de Unalakleet por volta das 16 horas, no horário local, na quinta-feira, de acordo com um despacho publicado no site do Alaska State Troopers em Nome, que fica a mais de 805 km a noroeste de Anchorage.

O avião desapareceu a cerca de 19 km da costa sobre as águas geladas de Norton Sound, que faz parte do Mar de Bering, de acordo com a Guarda Costeira.

Benjamin McIntyre-Coble, oficial da Guarda Costeira no Alasca, disse que o avião sofreu uma rápida perda de altitude e velocidade, de acordo com dados de radar, mas não pôde oferecer detalhes sobre a causa. O tempo estava ruim na área onde o avião caiu repentinamente, disseram as autoridades.

amazonianarede

Reuters Por Rich McKay e Brad Brooks