Grávida é agredida com socos e chutes na barriga em Manaus; ex é preso

Manaus – Um homem, 21, foi preso, suspeito de agredir fisicamente e verbalmente diversas vezes sua ex-companheira, de 19 anos. A vítima estava grávida em algumas ocasiões que foi agredida. A prisão foi efetuada no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, cumpriu, nesta sexta-feira (06/06), mandado de prisão preventiva um homem, 21, por lesão corporal e injúria contra a ex-companheira, de 19 anos. A prisão foi efetuada no bairro São José Operário, zona leste.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, as investigações iniciaram quando a vítima compareceu à delegacia e denunciar o autor.

“Em depoimento, a vítima relatou que estava com o autor há oito meses e disse que, no último episódio de agressão, ele deu vários socos em seu rosto, chutes em sua barriga, mesmo sabendo da gestação, e chegou até a bater com a cabeça dela contra parede”, informou a delegada.

Segundo a delegada, diante da gravidade dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo, e o mandado foi cumprido na data de hoje.

O homem responderá por lesão corporal e injúria e está à disposição da Justiça.

Com informações da Assessoria Portal d24am