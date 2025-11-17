Governo Federal reconhece situação de emergência no AM e outros sete Estados

Estados tiveram municípios atingidos por estiagem, enxurradas, erosão costeira/marinha, seca, granizo e vendaval

Manaus – O Amazonas está entre os oito estados brasileiros que, nesta sexta-feira (14), tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional. O reconhecimento federal abrange municípios afetados por diversos tipos de desastres naturais.

Embora a portaria do Diário Oficial da União (DOU) inclua um total de 18 municípios em todo o país, o foco está na resposta necessária às calamidades que atingiram o estado do Amazonas.

A portaria de nº 3.351, de 12 de Novembro de 2025 especifica que o município de Fonte Boa (a 678 quilômetros a oeste de Manaus) foi contemplado por ter enfrentado períodos críticos de estiagem e seca, fenômenos que causam graves impactos socioeconômicos e ambientais na vida das populações ribeirinhas e indígenas.

Além do Amazonas, tiveram o reconhecimento de Situação de Emergência publicado os estados da Bahia, Paraíba, Piauí, Goiás, Maranhão, Santa Catarina e Paraná

Os 18 municípios afetados enfrentaram uma variedade de desastres, que incluem estiagem, enxurradas, erosão costeira/marinha, seca, granizo e vendaval.

