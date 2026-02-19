Governo Federal envia Força Nacional ao Amazonas para combater narcotráfico e crimes ambientais

Medida, emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (18) e vale pelos próximos 90 dias.

O Governo Federal autorizou o envio da da Força Nacional de Segurança Pública ao Amazonas para o combater o narcotráfico e crimes ambientais nos municípios de Barcelos e Coari. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (18) e vale pelos próximos 90 dias.

A Força Nacional de Segurança Pública é uma tropa criada em 2004 para atuar em situações emergenciais em apoio aos estados. Diferente das Forças Armadas, ela é composta por policiais militares, civis e bombeiros selecionados em todo o país, que passam por treinamento específico e são mobilizados de forma temporária.

Segundo o documento, emitido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Força Nacional ficará responsável por atividades consideradas essenciais para a preservação da ordem pública e da segurança da população como:

Combate ao crime organizado

Combate ao narcotráfico

Combate aos crimes ambientais

Preservação da ordem pública e proteção de pessoas e patrimônios

O número de agentes será definido pela Diretoria da Força Nacional, em conjunto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

A portaria estabelece que o Ministério da Justiça e Segurança Pública deve fornecer a infraestrutura necessária para a atuação da Força Nacional e que a atuação será episódica e planejada, com duração de três meses.

A operação integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), iniciativa para reforçar a fiscalização e a inteligência na Floresta Amazônica e ampliar a presença do Estado em áreas estratégicas da região.

Com a medida, o governo federal busca intensificar a fiscalização em áreas de difícil acesso, onde há registros de atuação de organizações criminosas e pressão sobre recursos naturais.

A expectativa é que a presença da Força Nacional funcione como elemento de dissuasão e apoio às forças locais, que enfrentam desafios constantes na região amazônica.

Por Lucas Macedo, g1 AM — Manaus