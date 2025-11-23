‘Gotas de Saberes’ leva teatro indígena gratuito à periferia de Manaus

Produção da Cia Arteatro destaca saberes indígenas e terá sessões no Parque das Tribos e na Casa Teatro Taua-Caá.

O espetáculo “Gotas de Saberes”, da Cia Arteatro, chega a Manaus com duas apresentações gratuitas nesta sexta (21) e sábado (22), com a proposta de valorizar os saberes indígenas e a identidade amazônica.

As sessões serão realizadas na periferia da cidade, levando teatro e cultura para comunidades que raramente recebem produções artísticas.

Na sexta (21), o espetáculo será apresentado às 17h, na Maloca dos Povos Indígenas, no Parque das Tribos (Rua do Pacoti, nº 180, Tarumã-Açu).

No sábado (22), a apresentação ocorre às 19h, na Casa Teatro Taua-Caá, localizada na Rua Santa Eliana, nº 19, bairro Santa Etelvina.

A circulação do espetáculo percorre os estados do Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e Tocantins — sendo Amazonas e Tocantins os últimos destinos.

Após Manaus, a Cia Arteatro segue para Palmas, onde apresenta o espetáculo no dia 25 de novembro, com duas sessões no Espaço Mais Cultura, às 14h30 e 19h.

Os eventos acontecem pelo Programa Rouanet Norte, com patrocínio do Banco da Amazônia (Basa).

Criado a partir das vivências pessoais e ancestrais dos atores Anderson Nascimento, Márcio Sergino e Silmara Costa, “Gotas de Saberes” apresenta histórias do povo Macuxi em formato teatral.

No palco, personagens como Timbó, Onça Zeleida, Jabuti e Camarão Pajé, interpretados por Aravis, Silmara Costa e Márcio Sergino, conduzem narrativas que exaltam a cultura indígena e a identidade amazônica.

Com 40 minutos de duração e classificação livre, o espetáculo já percorreu diversas regiões do país e acumula reconhecimentos, como o Prêmio de Melhor Espetáculo e Melhor Ator (Anderson Nascimento) no XVI Festival de Teatro da Amazônia, além do Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras, na categoria infantojuvenil.

Com 32 anos de atuação, a Cia Arteatro — formada por artistas negros e indígenas — reforça, com esta circulação, o compromisso com a arte produzida na periferia e no extremo Norte.

“É extremamente gratificante termos o apoio do Banco da Amazônia, nos possibilitando fazer essa circulação por vários estados, que é o que o artista mais quer: poder levar o espetáculo para vários públicos”, afirma o diretor Márcio Sergino.

Os locais das apresentações refletem a proposta do grupo de alcançar territórios periféricos, quilombolas e indígenas. O Parque das Tribos, na Zona Oeste de Manaus, reúne cerca de 35 etnias que mantêm vivas tradições e idiomas ancestrais.

Já a Casa Teatro Taua-Caá, fundada em 2014, tornou-se referência na zona Norte por oferecer aulas gratuitas e promover acesso à cultura em uma área com poucos equipamentos culturais.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus