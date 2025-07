Gilberto Gil publica foto de despedida de Preta: “Até os próximos 50 bilhões de anos”

A homenagem do patriarca da família repercutiu nas redes sociais

Rio de Janeiro – Em um momento de profunda emoção e dor, o cantor e compositor Gilberto Gil se despediu de sua filha, a cantora Preta Gil, durante o velório realizado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A homenagem do patriarca da família repercutiu nas redes sociais. “Até os próximos 50 bilhões de anos”, disse ele.

Gilberto Gil publicou uma comovente foto em suas redes sociais, onde aparece beijando a testa da filha, em um gesto de carinho e despedida. A imagem foi acompanhada de uma mensagem que expressa a eternidade do amor e da alegria que Preta Gil representou.

“Até os próximos 50 bilhões de anos… Onde houver alegria e amor, haverá Preta”, declarou o artista.

O velório, que reuniue familiares, amigos e fãs, foi marcado por homenagens e lembranças da trajetória artística e pessoal de Preta Gil, que deixou um legado de alegria, empoderamento e muita música.

A cerimônia que teve início no Theatro Municipal do Rio de Janeiro terminou no início da noite e, na sequência, o corpo foi levado para o Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária, onde foi cremado.

Preta Maria Gadelha Gil morreu nos EUA após um longo tratamento contra um câncer colorretal.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am