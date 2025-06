Gavião-carijó é resgatado em área próxima ao Sambódromo em Manaus

Filhote de gavião-carijó foi encontrado abatido, com suspeita de fratura na asa direita

Manaus – Um filhote de gavião-carijó (Rupornis magnirostris), com cerca de seis meses de idade, foi resgatado nesta sexta-feira (13/06) no entorno do Sambódromo de Manaus, zona centro-oeste da capital. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), em conjunto com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), responsável pela destinação do animal silvestre ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O resgate teve início após um morador que passava pelo local acionar a Sepet ao avistar a ave no chão, aparentemente debilitada. De acordo com a secretária titular da Sepet, Leda Maia, o gavião não conseguia alçar voo e apresentava possível fratura na asa direita.

“Constatamos que se tratava de um gavião-carijó, uma espécie comum na região. Como o animal estava no solo e demonstrava sinais de abatimento, fizemos a contenção e o recolhimento de forma segura. Agora, ele será encaminhado ao órgão competente para avaliação mais detalhada e cuidados veterinários especializados”, explicou.

Leda destacou ainda a importância da atuação integrada junto ao Ipaam para garantir o bem-estar da fauna silvestre.

“A Secretaria de Proteção Animal do Amazonas recebeu uma demanda um pouco diferente, um pedido de ajuda, de resgate para um gavião-carijó. E claro, que apesar de nós sermos um órgão de proteção animal, a gente só consegue atuar nesses casos de animais silvestres com o apoio do Ipaam, que é o órgão responsável pelo manejo adequado e a destinação desses animais. Então é importante essa parceria para que a gente proteja a nossa fauna amazônica”, afirmou Leda.

Após o resgate e os primeiros cuidados, o animal foi entregue ao Ipaam, que providenciou a destinação ao Cetas do Ibama. No local, o gavião passará por exames clínicos, radiografia e observação técnica, a fim de avaliar a gravidade da lesão e as chances de reintegração ao habitat natural.

“Recebemos o animal por meio da parceria com a Sepet e a secretária Leda. Ele foi encaminhado ao Cetas, onde agora passará por avaliação para verificar se poderá ser reabilitado e devolvido à natureza ou se precisará de um período mais longo de tratamento e readaptação”, afirmou o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço.

O gavião-carijó é uma ave de rapina de porte médio, comum em áreas urbanas da região amazônica, conhecida por sua adaptação ao ambiente humano e importância no controle de pequenas populações de roedores e répteis.

Com informações da Assessoria Portal d24am