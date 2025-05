Fundo da Marinha Mercante libera R$2 bilhões para Região Norte

Iniciativas no Amazonas e no Pará vão fortalecer a logística regional, impulsionar a economia e gerar empregos

Brasília – Com crescimento exponencial no setor portuário e na indústria naval, as cidades da Região Norte devem manter o ritmo de evolução ao longo deste ano. Em maio, o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante aprovou R$ 2 bilhões em investimentos em projetos para potencializar a logística regional. Na primeira reunião do ano, foram autorizados cinco projetos com foco na construção de balsas, empurradores, barcaças e rebocadores, que fortalecerão a navegação interior e a infraestrutura fluvial dos estados, especialmente do Amazonas e do Pará.

“A Região Norte possui uma riqueza hidrográfica inestimável. Os rios são as estradas locais. Por isso, investir na navegação interior é proporcionar mais qualidade de vida aos moradores dos estados da região, além de gerar emprego, renda e qualificação profissional, tanto para a construção e manutenção das embarcações quanto para a sua operação”, ressaltou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes, destaca a crescente procura por financiamentos voltados ao fortalecimento da navegação interior no Norte do país. “Temos percebido, de maneira muito clara, um crescimento nas encomendas de embarcações para a navegação interior e para o transporte em nossas hidrovias. Temos diversos projetos em andamento e, nesta última reunião do Conselho Diretor do FMM, houve continuidade nesse movimento.”

O maior volume de investimentos aprovados, R$ 1,4 bilhão, será destinado ao fomento da navegação interior no Pará. Estão previstas a instalação de um transbordo flutuante – uma plataforma ancorada que flutua na água, voltada à transferência de cargas entre diferentes meios de transporte, como navios e caminhões –, a construção de 66 barcaças porta-contêineres, 42 barcaças para transporte de granéis e oito empurradores.

O estado do Amazonas concentra quatro projetos que somam R$ 563,9 milhões. Desse total, R$ 169,6 milhões serão destinados à construção de 24 balsas graneleiras, duas balsas-tanque e à aquisição de uma balsa-guindaste pela empresa Cidade Transportes.

A EdLopes Transportes Ltda lidera uma das maiores alocações de recursos na região. São R$ 220,2 milhões destinados à construção de 36 balsas e três empurradores. Com prazo de execução de dois anos, a iniciativa deverá gerar 787 empregos diretos, contribuindo para a integração logística e o desenvolvimento regional. A empresa tem buscado, ano após ano, seu aprimoramento no mercado de transporte de derivados de petróleo e expandido sua atuação para o transporte de granéis sólidos.

A Wilson Sons Serviços Marítimos Ltda teve dois projetos aprovados. O primeiro prevê a construção de duas embarcações de apoio à navegação, no valor total de R$ 157 milhões, com previsão de geração de 103 empregos diretos. O segundo, no valor de R$ 16,3 milhões, contempla o reparo de duas embarcações rebocadoras.

Projetos aprovados

O investimento total aprovado pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante na última reunião, em maio, foi de R$ 22 bilhões, divididos em 26 projetos voltados à construção de embarcações, reparos, docagens, modernização de unidades existentes, ampliação de estaleiros e novas infraestruturas portuárias. Esse foi o maior volume de recursos aprovado pelo FMM em uma única reunião do conselho.

O Fundo da Marinha Mercante (FMM) é destinado a prover recursos para o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. É administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), e tem como agentes financeiros o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e a Caixa Econômica Federal.

