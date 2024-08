Francês dispara contra atuação de Alison dos Santos nas Olimpíadas: ‘Não está na melhor forma’

A semifinal dos 400m com barreiras nas Olimpíadas da ultima quarta-feira (7) foi marcada pela surpresa de Alison Santos não ter consegido garantir a vaga na própria bateria. O brasileiro ficou na terceira colocação da prova atrás do francês Clément Ducos e do recordista da modalidade Karsten Warholm, da Noruega. Mesmo com o resultado, Piu conseguiu se classificar para a final com um dos melhores tempos.

O atleta do Brasil é apontado como um dos favoritos a disputa de medalhas na modalidade. Contudo, o desempenho na semifinal preocupa as expectativas de pódio. Após superá-lo na semifinal, Clément Ducos celebrou o resultado e afirmou que Alison não está nas melhores condições.

– Estou muito feliz. Eu terminei em segundo lugar, atrás do Karsten (Warholm). É enorme. Eu queria ir rápido como sempre. Não fiz recorde, mas não importa, é a posição que conta. Pelo tempo, eu não estou tão surpreso. Talvez o segundo lugar acima do Santos é uma surpresa, mas eu acho que ele não está na forma como já esteve – disse o francês.

Clément Ducos tem sido uma surpresa na modalidade em Paris. Na fase classificatória, ele bateu o recorde pessoal da prova ao concluí-la em 47s69. Posteriormente, o francês superou Alison dos Santos e chegou a competir pela primeira colocação com o noruguês Karsten Warholm, dois favoritos dos 400m com barreiras, na semifinal.

Mesmo contestado, Piu ainda é um dos favoritos a subir no pódio da prova. Ele e Warholm são os principais atletas da atualidade na modalidade. Porém, para conseguir brigar pela medalha, o brasileiro terá que voltar a realizar a prova abaixo dos 47seg, algo que ainda não aconteceu nesta Olimpíadas.

Vale lembrar, que Alison já correu a prova em 46s63 neste ano. A marca foi a segunda melhor no mundo na atual temporada do esporte. A final dos 400m com barreiras acontece nesta sexta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no Stade de France.

