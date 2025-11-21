Filhotinho de cachorro é salvo após despencar 15 metros em poço abandonado

Equipes de emergência atuam rapidamente para salvar cadelinha em área isolada da Romênia

Romênia- Um filhote de cachorro foi resgatado no último dia 3 de novembro, em Valea Nucarilor, na Romênia, após cair em um poço abandonado de aproximadamente 15 metros de profundidade.

A operação mobilizou equipes de emergência da região de Tulcea, que receberam o chamado e enviaram bombeiros ao local para socorrer o animal.

Segundo relato oficial das equipes de resgate, a cadelinha estava explorando um quintal deserto quando acabou despencando no poço. A profundidade e o isolamento do terreno deixaram a situação ainda mais delicada. “Sem ajuda, a pequena não teria a menor chance de sair dali”, informou a corporação.

Ao chegar ao ponto indicado, os bombeiros iniciaram rapidamente o procedimento de descida. Um dos integrantes da equipe utilizou cordas para se içar até o fundo, manobra que exigiu cautela devido ao espaço estreito e à profundidade do poço. A cadela, exausta, permanecia no fundo enquanto olhava para cima em busca de socorro.

O resgatista conseguiu alcançar o filhote, prendê-lo com segurança ao próprio equipamento e sinalizar para que os colegas iniciassem a subida. A remoção dos dois foi realizada de forma coordenada, enquanto a equipe na superfície mantinha estabilidade e firmeza na operação.

Em menos de 30 minutos, a cadela estava novamente em segurança, já acima do solo. Fotos divulgadas pela equipe mostram o momento do salvamento e a expressão aliviada da pequena sobrevivente. Os bombeiros, emocionados, posaram com o animal após o resgate bem-sucedido.

A cadela ganhou até um nome: “Snow” (neve, em inglês), em referência ao pelo totalmente branco e ao comportamento calmo e cooperativo durante toda a operação. A equipe ressaltou a bravura do animal, que permaneceu sereno apesar da situação de risco.

Após o resgate, as autoridades locais tomaram providências para evitar novos acidentes. O poço foi devidamente tampado e isolado, impedindo que outros animais ou mesmo crianças fossem expostos ao perigo. O alerta foi reforçado pela equipe de resgate, que orientou moradores a verificar cuidadosamente poços, fontes e estruturas similares em suas propriedades.

