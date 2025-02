Filho de Deolane é detido por dirigir sem habilitação carro de R$ 5 milhões

Kayky circulava pela zona leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé; outros veículos caros também foram apreendidos

São Paulo- Kayky Bezerra Teixeira, filho da influencer Deolane Bezerra, foi detido na noite deste sábado (22), no bairro do Tatuapé (zona leste de São Paulo), por dirigir sem carteira de habilitação. Kayky estava circulando com uma Ferrari SF90 Stradale vermelha. No Brasil, o valor do carro chega a R$ 5 milhões.

O rapaz foi detido na rua Alonso Calhamares, próximo do número 248. Segundo informações do boletim de ocorrência, Kayky estava dirigindo em alta velocidade. Ainda segundo o documento, o filho de Deolane não resistiu à abordagem policial.

Kayky explicou aos agentes que estava saindo de uma adega nas proximidades. Ele não apresentava sinais de embriaguez e o problema foi mesmo a alta velocidade e, posteriormente, o fato de dirigir sem habilitação.

Segundo o rapaz, a Ferrari pertence à sua mãe mas, no B.O., consta que o carro está em nome de Maxwell Lage e que está registrado em Vitória, no Espírito Santo.

Kayky foi detido numa operação da 5ª Delegacia Seccional Leste, que estava combatendo a perturbação e sossego na região. Outros carros de luxo também foram apreendidos.

O filho de Deolane, que é maior de idade, foi conduzido ao 30º Distrito Policial, no Tatuapé, e foi liberado.

A Agência Record solicitou nota à Secretaria de Segurança Pública e à assessoria de imprensa de Deolane Bezerra e aguarda retorno.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am