Feto é encontrado abandonado em lixeira na Zona Norte de Manaus

Segundo a polícia, o feto tinha aproximadamente cinco meses de gestação e foi encontrado por volta das 4h desta quinta-feira (6), no bairro Cidade Nova, após um morador revirar o lixo.

Um feto do sexo masculino foi encontrado em uma lixeira na avenida Irianópolis, localizada no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (6). Os restos mortais estavam enrolados em um saco plástico.

Segundo informações da polícia, o feto foi encontrado por volta das 4h, após um morador do bairro revirar o lixo. O homem relatou à equipe policial que, para preservar o feto, o retirou da lixeira, evitando que fosse levado pela coleta.

Após ser acionada, a polícia realizou exames preliminares, que indicaram que o feto tinha aproximadamente cinco meses de gestação.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o feto, que passará por análise do laudo de necropsia para determinar com precisão as circunstâncias da morte.

O caso está sendo investigado pela Polícia, que vai analisar as câmeras de segurança da região para tentar identificar quem abandonou os restos mortais no local.

amazonianarede

Por g1 AM