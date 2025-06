Festival de Parintins: filas para Bumbódromo só serão permitidas dia 27

A partir do dia 22 de junho, a Prefeitura e a Polícia Militar atuarão na retirada de objetos usados para reservar lugares

Parintins – Para disciplinar o acesso às Galeras do Bumbódromo e coibir práticas ilegais como a ocupação antecipada de espaços públicos e a venda de lugares nas filas, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) decidiu que está proibido filas antecipadas para as Galeras do Bumbódromo. A formação de filas só será liberada no dia 27. promoveu, nesta sexta-feira (20).

As novas regras foram decididas numa reunião nesta sexta-feira (20) do MPAM com autoridades e representantes de associações folclóricas de Parintins. O encontro ocorreu no auditório das Promotorias de Justiça do município e reuniu órgãos municipais, estaduais e a empresa responsável pela montagem das tendas oficiais.

A reunião foi articulada pela Ouvidoria-Geral do MPAM e pelas 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Parintins, com a participação dos promotores Ricardo Mitoso Borges, Ney Costa Alcântara e Marina Campos Maciel. Estiveram presentes, também, representantes da Prefeitura de Parintins, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), do 11º Batalhão da Polícia Militar, da Maná Produções e dos bois Garantido e Caprichoso.

O MPAM identificou que, em 2025, a fila para as Galeras começou com até 14 dias de antecedência do festival, resultando em marcações irregulares com cadeiras, caixotes, tendas improvisadas e até pichações em calçadas. O cenário favoreceu a comercialização clandestina de lugares, brigas, insegurança e exclusão de pessoas idosas, com deficiência (PCDs) e famílias com crianças.

“O objetivo é garantir um festival mais seguro e acessível para todos, tanto para a população local, quanto para os visitantes. A partir do diálogo entre os órgãos, conseguimos alinhar medidas para evitar abusos e preservar o caráter popular do evento”, explicou o promotor Ricardo Mitoso.

Em coletiva realizada na tarde desta sexta-feira, o MPAM anunciou as seguintes medidas:

1. Fim das filas antecipadas: A formação de filas será permitida somente a partir das 10h do dia 27 de junho de 2025, data oficial de abertura do festival. Qualquer demarcação anterior será removida;

2. Montagem oficial das tendas: A estrutura de apoio às filas será instalada no dia 25 de junho, exclusivamente pela empresa contratada. Nenhum brincante poderá ocupar o espaço durante essa fase;

3. Fiscalização reforçada: A partir do dia 22 de junho, a Prefeitura e a Polícia Militar atuarão na retirada de objetos usados para reservar lugares. Os itens recolhidos ficarão disponíveis para retirada até 15 de julho na Secretaria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação (SMTCA). Os responsáveis poderão ser penalizados administrativamente;

4. Campanha educativa: Será promovida uma campanha de conscientização sobre as novas regras, com divulgação em redes sociais, veículos de comunicação locais e carros de som.

“Não será permitido reservar espaço com cadeiras, caixotes, papelões, tendas improvisadas, pintura no chão ou qualquer outro artifício, seja dentro ou fora das tendas oficiais”, alertou a promotora Marina Campos.

“Essa é uma festa popular. Queremos que todos participem, inclusive quem chega de longe. A sociedade precisa colaborar para impedir a venda de lugares e a violência nas filas”, reforçou o promotor Ney Alcântara.

Durante os três dias de festival, haverá fiscalização intensiva no entorno do Bumbódromo, com o apoio da Polícia Militar, agentes de segurança e fiscais municipais. O objetivo é garantir um ambiente mais organizado, inclusivo e seguro para todos os participantes.

