Festa de Anitta e Gkay, prevista para o Carnaval, é acionada pela Justiça e sofre alteração. Entenda!

Anitta e a influenciadora Gkay, que organizavam juntas o Carnaval “Plano B”, um evento previsto para acontecer na Bahia entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março, aparentemente não vão mais poder realizar a celebração. Os eventos privados no período têm preocupado as autoridades, já que a folia foi adiada para abril. No caso das festas das artistas, a preocupação envolveu até animais marinhos.

O condomínio onde está localizada a mansão – palco da festa de Anitta e Gkay – fica no litoral de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. De acordo com informações do portal “G1”, a Justiça suspendeu o evento por pedido do condomínio onde está localizada a casa porque o local é onde acontecem as desovas das tartarugas marinhas. A preocupação envolveria a possibilidade de o evento prejudicar os animais, já que o ambiente é uma reserva ambiental.

A assessoria da festa foi procurada, mas ainda não retornou ao contato da redação da PurePeople. A celebração já teve atrações nos dias 16 e 17 de fevereiro. Anitta, que tem sido citada no “BBB 22”, fez stories nesta quinta (17) mostrando que a festa em si aconteceu do lado de dentro da mansão.

Fontes do Purepeople indicaram que a celebração deve seguir nesse “formato interno” durante os feriados. Veja os vídeos de Anitta abaixo.

Festa de Anitta e Gkay: condomínio cita prejuízo à saúde e ao sossego

Além das alegações do condomínio em relação às tartarugas, os responsáveis pelo local também teriam mencionado que a os eventos com as celebridades perturbariam o sossego de vizinhos, além de poder prejudicar a saúde e a segurança dos moradores. Anitta, que já promoveu ensaios de Carnaval, não comentou o assunto. Gkay, que aliás é conhecida por dar mega festas em seu aniversário, também não se preonunciou.

Nos eventos que já aconteceram, além de Anitta e Gkay, compareceram influenciadores como Rafael Uccman, Pequena Lo e muitos outros. Se os eventos seguirem, a Justiça estabeleceu que fornecerá pena de multa diária. O valor, no entanto, não foi divulgado.

amazonianarede

msn entretenimento