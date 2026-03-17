Ferramenta de padronização de auditorias entra em operação no TCE-AM

Sob orientação da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) iniciou, nesta terça-feira (17), uma nova fase na forma de realizar auditorias. O sistema E-Auditor desenvolvido para organizar e padronizar auditorias, entrou em operação e está sendo apresentado aos servidores em treinamento prático, que vai até o dia 26 de março, na Escola de Contas Públicas (ECP).

A implantação da ferramenta atende a uma diretriz institucional da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que vem impulsionando a modernização dos processos internos e o fortalecimento do controle externo com uso de tecnologia. “O uso de tecnologias e sistemas que possam aperfeiçoar a forma como trabalhamos tem sido uma busca contínua. Esse sistema representa um avanço na forma como o Tribunal organiza e executa suas auditorias, com mais padronização, segurança e transparência”, ressaltou.

O sistema estrutura os trabalhos em três fases bem definidas: planejamento, execução e conclusão. Além disso, integra aplicativo mobile para atividades em campo e automatiza a geração de documentos e relatórios.

“Nós vamos dar um salto de qualidade nos trabalhos do Tribunal de Contas com relação à estrutura e ao fluxo processual, uma qualidade que era necessária”, destacou o secretário de Controle Externo, Mário Roosevelt, ao iniciar o treinamento.

Ele também reforçou a base técnica do sistema ao dizer que “toda a estrutura está parametrizada nas Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público para que os auditores tenham totais condições com uma ferramenta apropriada dentro das legislações pertinentes”.

Sistema como referência

Durante a capacitação, a auditora Izabel Seabra apresentou a lógica da nova interface e explicou que o sistema foi desenhado para funcionar como eixo central da fiscalização, organizando todo o ciclo das auditorias. “O sistema eletrônico de fiscalização permite modular as fiscalizações do tribunal em três momentos bem chaves, momentos de planejamento, de execução e de conclusão da auditoria.”

A auditora também explicou que o treinamento atual é apenas o primeiro passo, voltado à validação do sistema como plataforma única para os auditores do TCE-AM. Em seguida, novas capacitações serão realizadas, incluindo módulos específicos para gestão.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM