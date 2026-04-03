Feirão do Pescado em Manaus segue até sexta (3); veja horários e locais

Ação oferece peixes a preços acessíveis durante a Semana Santa. Entre as espécies disponíveis estão tambaqui, matrinxã e pirarucu.

O Feirão do Pescado da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) começou nesta quarta (1°) e segue até sexta-feira (3), em Manaus. A ação oferece peixes a preços acessíveis durante a Semana Santa.

Ao todo, 60 piscicultores comercializam mais de 90 toneladas de pescado, além de hortifrútis. Entre as espécies disponíveis estão tambaqui, matrinxã e pirarucu.

Os produtores são de Manaus, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Itacoatiara (comunidade Novo Remanso), Maués, Iranduba e Rio Preto da Eva.

Programação

Nesta quarta (1º) e quinta-feira (2), o funcionamento é das 7h às 19h. Na sexta-feira (3), feriado da Semana Santa, a venda ocorre das 7h às 13h.

A venda ocorre na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, no bairro Flores, e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, no bairro Crespo.

O feirão também oferece serviço de limpeza e retirada de espinhas do peixe. Nos dois locais, há ainda a Feira de Produtos Regionais, com venda de frutas, verduras e legumes direto do produtor.

Segundo a ADS, os espaços contam com tendas, gelo para conservação dos alimentos e reforço nas medidas de segurança, higiene e acessibilidade.

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Por g1 AM — Manaus