Fãs se despedem de Preta Gil em cortejo emocionante no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – Fãs, familiares e amigos se despediram nesta sexta-feira (25) da cantora Preta Gil. O corpo da cantora, que faleceu no último domingo (20) em Nova York aos 50 anos devido a complicações de um câncer, foi velado no imponente Theatro Municipal e, em seguida, levado em um emocionante cortejo para a cremação no Cemitério e Crematório da Penitência, na zona Portuária da cidade.

O adeus à artista foi marcado por demonstrações de carinho e comoção. Enquanto o caixão deixava o Theatro Municipal, fãs entoaram em coro um de seus maiores sucessos, ‘Sinais de Fogo’ (2003), eles também gritava : Preta, eu te amo”.

O cantor Carlinhos Brown, o filho de Preta, Francisco, e sete agentes dos bombeiros sustentavam o caixão.

O trajeto do cortejo, realizado em um carro do Corpo de Bombeiros, ganhou um significado ainda mais especial ao passar pelo recém-criado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil. A homenagem póstuma, decretada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) e publicada no Diário Oficial na última terça-feira (22), estabelece o circuito no Centro como parte do trajeto dos megablocos do Carnaval carioca. Foi nesse mesmo percurso que Preta Gil arrastou multidões, chegando a reunir 750 mil pessoas em seu icônico Bloco da Preta, consolidando-se como uma das maiores rainhas do Carnaval de rua da cidade.

Na capela ecumênica para onde o corpo de Preta foi levado será realizada uma cerimônia reservada a amigos e parente até as 17h. O corpo da cantora será cremado.

Preta Maria Gadelha Gil morreu após um longo tratamento contra um câncer no intestino.

