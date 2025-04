Evento voltado à valorização da carreira celebra Dia do Auditor de Controle Externo no TCE-AM

Com programação voltada ao fortalecimento da carreira e à reflexão sobre os desafios do controle externo, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, na manhã desta segunda-feira (28), evento alusivo ao Dia Nacional do Auditor de Controle Externo, comemorado oficialmente no dia 27 de abril. A celebração reuniu auditores, conselheiros e membros do Ministério Público de Contas (MPC) no auditório da Corte de Contas.

A iniciativa foi apoiada diretamente pela conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, que vem reforçando, ao longo da gestão, a importância da atividade de auditoria para a efetividade dos trabalhos técnicos do Tribunal. Segundo o secretário-geral de Controle Externo (Secex), Mário Sato, o apoio da presidente tem sido essencial para modernizar e valorizar o trabalho dos auditores. “A conselheira Yara, com sua experiência técnica e visão inovadora, sempre esteve ao nosso lado, apoiando mudanças e incentivando a inovação na auditoria”, afirmou.

Representando o Tribunal de Contas no evento, o conselheiro Érico Desterro parabenizou os auditores e ressaltou o papel essencial da carreira para o bom funcionamento dos serviços públicos. “Que este dia sirva não apenas para comemorações, mas para reflexão sobre a responsabilidade que temos perante a sociedade”, destacou.

Durante o evento, o presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCE-AM (Aud-TCE/AM), Bruno Cabral, destacou os desafios enfrentados pela categoria, especialmente diante das dificuldades logísticas no Amazonas.

“Nossa atuação não se limita à análise documental. Em muitos casos, temos que ir a campo, visitar escolas, unidades de saúde, obras públicas em comunidades rurais e enfrentar riscos de acesso, inclusive com pirataria em deslocamentos fluviais”, relatou.

A vice-presidente da associação, Viviane Carol Fernandes dos Santos, também ressaltou a importância do controle externo como atividade-fim do TCE-AM. “Sem os auditores, não existiria o Tribunal. Além da atuação fundamental dos demais servidores, é a nossa atuação técnica que embasa as decisões e permite que o Tribunal cumpra sua missão constitucional”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença dos auditores Luiz Henrique Mendes, e dos procuradores do Ministério Público de Contas (MPC), Fernanda Cantanhede e Rui Marcelo.

Palestras e valorização do futuro

A programação foi aberta com as auditoras Sheila Nóbrega e Juliana Campagnolli, que abordaram temas ligados à inovação no serviço público, com a palestra “Inteligência Artificial no Controle Externo: Regulação e Aplicações Práticas”.

Em seguida, o auditor Marcos Malcher trouxe reflexões sobre a independência e a integridade como pilares da atuação dos auditores, encerrando a rodada de palestras.

Premiação

Durante a solenidade, o auditor Júlio Alan dos Santos Viana, do Departamento de Auditoria em Educação (DEAE), foi homenageado como Auditor Destaque de 2025. Servidor do TCE-AM desde 2009, Júlio destacou a importância de receber o reconhecimento indicado pelos próprios colegas de trabalho, ressaltando que a convivência e o apoio mútuo ao longo dos anos foram essenciais para sua trajetória profissional.

Segundo ele, a premiação representa não apenas um momento de gratidão, mas também um incentivo para seguir aprimorando suas atividades no Tribunal. “Receber esse prêmio em meio a tantos auditores competentes e comprometidos é uma motivação ainda maior para continuarmos entregando bons resultados à sociedade”, afirmou.

Importância histórica

O Dia Nacional do Auditor de Controle Externo foi instituído em 2012 pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC), em homenagem a um marco da independência dos Tribunais de Contas: a renúncia do então ministro da Fazenda, Serzedello Corrêa, em 27 de abril de 1893, num ato de enfrentamento contra tentativas de cercear a atuação do Tribunal de Contas da União.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa