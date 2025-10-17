Evento pré COP30 reúne comunidade científica de mais de 20 países

Encontro reúne cientistas de mais de 20 países de todos os continentes, com destaque para oito nações da Amazônia

Manaus- A poucos dias da COP30, a Academia Brasileira de Ciências (ABC), em parceria com a Rede Interamericana de Academias de Ciências (Ianas), realiza o evento “Um Chamado Científico para a COP30: Academias de Ciências Unidas pela Ação Climática”. O encontro reunirá autoridades, pesquisadores nacionais e internacionais e representantes de academias de ciências de países amazônicos e de outras nações para discutir temas urgentes e propostas para a conferência. O evento será de segunda (20) a quarta-feira (22), na sede do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia), em Manaus.

Ao final do encontro, as academias de ciências irão divulgar uma declaração conjunta com recomendações às delegações participantes da COP30. O objetivo é ajudar a subsidiar as discussões nas mesas de negociação. Jornalistas interessados podem acompanhar o encontro mediante credenciamento.

Coordenado por Adalberto Val, biólogo, pesquisador do Inpa e vice-presidente da ABC para a Região Norte, o evento conta com uma série de palestras e debates. Representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério do Meio Ambiente (MMA) estarão na abertura, e a diretora-executiva da COP30, Ana Toni, mandará uma mensagem aos participantes. Em seguida, haverá uma sessão temática para discutir o quanto é possível construir um futuro climático sustentável, com participação do climatologista Paulo Artaxo, professor da USP e membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), Marianne Schmink, professora do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida (EUA) e Robin Fears, diretor do programa de biociências da Parceria InterAcademias (IAP).

No segundo dia, especialistas de diferentes países abordam temas como adaptação às mudanças climáticas e os pontos de inflexão do planeta; conservação das florestas e biodiversidade; fronteiras globais do clima; justiça e impactos sociais da crise climática e cooperação científica internacional.

A lista de palestrantes inclui Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências e vice-presidente da TWAS (Academia Mundial de Ciências) para a América Latina e Caribe; Cristina Branquinho, professora de ecologia na Universidade de Lisboa, Portugal; Dzoodzo Baniwa, ativista, pesquisador e liderança indígena do povo baniwa; Gabriela Marques di Giulio, professora do departamento de saúde ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP; Jerome Chave, pesquisador francês reconhecido na área de ecologia tropical; Kaoru Kitajima, ecólogo com cerca de 40 anos de pesquisas sobre florestas tropicais e professor da universidade de Kyoto, no Japão; Karen Strier, antropóloga norte-americana, copresidente da IANAS e referência em estudos para preservação de muriquis e outros primatas; Maurício Barreto, médico sanitarista e pesquisador da Fiocruz; Mohamadou Guelaye Sall, geógrafo e pesquisador de Senegal; Mónica Moraes, botânica do Instituto de Ecologia da Universidad Mayor de San Andrés, Bolívia; Regina Rodrigues, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina e membro do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas; Ricardo Abramovay, sociólogo e professor da USP; Stuart Bunn, da Academia de Ciências da Austrália, pesquisa ecossistemas de água doce; e Tasso Azevedo, engenheiro florestal, fundador e coordenador do MapBiomas. Confira a programação completa aqui.

Além dos países amazônicos, participam do evento academias de ciências de diversas nações das Américas e Caribe, além de outros países com pesquisas na Amazônia ou contribuições ao fundo amazônico e ações pró-Amazônia, garantindo representação de todos os continentes.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am