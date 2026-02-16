EUA usaram IA para capturar Nicolás Maduro na Venezuela, diz jornal

Ditador venezuelano foi preso no dia 3 de janeiro durante uma operação americana na residência presidencial

EUA – O Departamento de Guerra (antigo Departamento de Justiça) dos Estados Unidos usou uma ferramenta de inteligência artificial para capturar o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. As informações são do jornal The Wall Street Journal.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem veiculada pela publicação, os militares envolvidos na captura de Maduro utilizaram o Claude, uma ferramenta de IA generativa criada pela empresa Anthropic. A plataforma é especializada em segurança e no processamento de dados.

O The Wall Street Journal não deu detalhes sobre como o Pentágono fez uso do Claude. O acesso, no entanto, teria se dado por meio de uma parceria com a Palantir Technologies, empresa de dados que analisa dados para órgãos do governo americano e das Forças Armadas.

O Departamento de Defesa negou comentar o caso, informou o The Wall Street Journal.

Trump encontra militares que capturaram Maduro

Na sexta-feira (13), Trump se reuniu na base de Fort Bragg, na Carolina do Norte, com militares que participaram da captura de Maduro.

Durante o encontro, o republicano elogiou os integrantes da missão como alguns dos maiores soldados de todos os tempos e anunciou sua intenção de visitar a Venezuela, atualmente liderada por Delcy Rodríguez, que era vice de Maduro.

O ditador e a esposa, Cília Flores, foram capturados no dia 3 de janeiro na residência presidencial durante a madrugada.

Os dois foram levados inicialmente a um navio de guerra antes de embarcarem em um avião com destino a Nova York, onde o Maduro responde acusações de narcoterrorismo. Ele nega envolvimento.

