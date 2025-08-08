Escolas de samba, times de futebol e famosos se despedem de Arlindo Cruz

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Reprodução / Instagram)

O sambista, que enfrentava sérios problemas de saúde desde 2017, morreu nesta sexta-feira (8)

São Paulo – Considerado um dos maiores ícones do samba brasileiro, o cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, deixando uma marca profunda na música e na cultura nacional. Nas redes sociais, amigos famosos, escolas de samba e fãs de todo o Brasil prestaram emocionadas homenagens ao músico.

O sambista, que enfrentava sérios problemas de saúde desde 2017, quando sofreu um AVC hemorrágico, estava sob cuidados médicos e o apoio constante de sua família nos últimos dias.

Da Redação Portal d24am

