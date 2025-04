Escola de Parintins recebe premiação do concurso “Soluções Sustentáveis” do TCE-AM

Os alunos da Escola Estadual Geny Bentes de Jesus, em Parintins (a 369 km de Manaus), receberam na última semana o prêmio de primeiro lugar do concurso Soluções Sustentáveis, promovido pela Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). A premiação foi entregue pessoalmente pelo conselheiro do TCE-AM e coordenador-geral da ECP, Júlio Pinheiro.

“A satisfação foi enorme em poder ir ao interior do Estado com a equipe da Escola de Contas para entregar esse prêmio diretamente aos campeões”, afirmou o conselheiro.

Realizado com o objetivo de estimular a educação ambiental entre estudantes do ensino fundamental II, o concurso alcançou escolas de todas as calhas do Amazonas, com 97 projetos inscritos. O projeto vencedor, intitulado “Arborização e Práticas de Educação Ambiental”, foi coordenado pela professora Patrícia Rosaneide Nunes Pereira e envolveu o plantio de ipês e outras espécies nativas na área escolar. A iniciativa busca mitigar os efeitos ambientais causados pela proximidade de um aterro sanitário e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do ar e a climatização natural da escola.



Segundo o diretor-geral da ECP, Alexandre Rivas, a premiação representa mais que reconhecimento. “É uma alegria ver o protagonismo dos estudantes de Parintins, que mostram que é possível encontrar soluções sustentáveis dentro da própria realidade. Iniciativas como essa têm o poder de transformar vidas em uma sociedade impactada pelas mudanças climáticas.”

A professora doutora Michelle Bissoli, da ECP e responsável pelo concurso, também destacou o impacto da iniciativa. “Foi muito emocionante entregar esse prêmio a uma escola do interior. A organização, a criatividade e o compromisso dos alunos demonstram como a proposta alcançou todo o Estado.”

Presente na cerimônia, o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, elogiou a atuação da Corte de Contas. “O TCE, por meio da Escola de Contas, realizou um trabalho educacional exemplar na área ambiental, que foi muito bem acolhido pelo município. A vitória mostra o potencial dos nossos jovens.”

Os estudantes vencedores receberam notebooks, e a escola foi contemplada com um datashow.

Histórico do concurso

O concurso Soluções Sustentáveis é uma iniciativa da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A ação envolveu alunos da rede estadual de ensino, desafiando-os a apresentar soluções práticas relacionadas aos temas água, resíduos sólidos e mudanças climáticas. Além disso, busca preparar os estudantes para a 30ª edição da Conferência das Partes (COP), que ocorrerá em Belém em novembro.

amazonianarede

Texto: Antônio Ximenes / ECP