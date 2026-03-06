Escola de Contas do TCE-AM inicia ano letivo de 2026 com nova fase e projeto de Escola Superior

Em solenidade conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou na manhã desta quinta-feira (5) a abertura do ano letivo de 2026 da Escola de Contas Públicas (ECP). O evento, que alcançou lotação máxima, contou com a presença de autoridades dos três Poderes, além de representantes de instituições do sistema de controle e da administração pública, e marcou o anúncio de uma nova fase de expansão e inovação da escola.

Durante a cerimônia, a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destacou o papel da formação contínua no fortalecimento das instituições e na melhoria da governança pública.

“A boa governança começa pelo conhecimento, pela formação e pela capacitação contínua dos servidores, assim como pela modernização das práticas administrativas”, afirmou ao declarar oficialmente aberto o novo ciclo de atividades da Escola de Contas.

Ensino Superior como meta

Coordenador-geral da Escola de Contas, o conselheiro Júlio Pinheiro destacou que o planejamento para 2026 marca uma nova etapa de expansão institucional da escola, tendo como principal objetivo a transformação da instituição em uma Escola Superior de Contas, ampliando o alcance acadêmico e institucional do tribunal.

“Nossa meta maior será transformar a Escola de Contas Públicas em Escola Superior. O Tribunal de Contas ganhará sobremaneira com todas as ações que desenvolveremos ao longo deste ano”, afirmou.

Além desse projeto, o planejamento da escola para 2026 prevê a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação, o fortalecimento da educação à distância, a criação de ferramentas tecnológicas voltadas à capacitação de servidores, incluindo assistentes virtuais baseados em inteligência artificial, a implementação de um sistema de gestão acadêmica e a ampliação da atuação internacional da instituição.

Ao lembrar a trajetória da Escola de Contas desde sua criação, o conselheiro ressaltou o papel da instituição na aproximação entre o Tribunal de Contas e os gestores públicos do estado. “Depois de mais de 15 anos da implantação da Escola de Contas Públicas, celebramos hoje não apenas o início de um novo ano letivo, mas a consolidação de um projeto que nasceu para aproximar o tribunal dos jurisdicionados e transmitir conhecimento”, afirmou.

Para Júlio Pinheiro, a educação institucional seguirá sendo um dos pilares para o avanço da administração pública no Amazonas. “Dos monumentos em que as nações se erguem, a escola é o pedestal. Só através do conhecimento é que se consegue subir as montanhas mais íngremes”, declarou.

Também participaram da solenidade o vice-presidente do TCE, Josué Cláudio de Sousa Neto e o conselheiro-corregedor Fabian Barbosa.

Qualificação da gestão pública

O governador do Amazonas, Wilson Lima, também participou da cerimônia e ressaltou a importância do papel pedagógico exercido pelo Tribunal de Contas na orientação da gestão pública.

“É cada vez mais necessário avançar na transparência e no fortalecimento das instituições. É importante ver o Tribunal de Contas indo além da fiscalização e atuando também no processo pedagógico, orientando gestores e contribuindo para soluções para os problemas da vida real”, disse.

Segundo o governador, a cooperação entre instituições é fundamental para enfrentar desafios da administração pública, especialmente em regiões com características específicas como a Amazônia. “Só conseguimos avançar quando as instituições trabalham de forma cooperada, respeitando seus limites constitucionais e buscando soluções para melhorar a vida do cidadão”, afirmou.

Programação

O evento contou com palestra magna do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, que abordou o tema da governança pública e os desafios institucionais para o fortalecimento das instituições no país.

A programação também incluiu a inauguração da galeria de coordenadores da Escola de Contas, espaço que homenageia as gestões responsáveis pela consolidação da instituição ao longo de seus 15 anos de atuação.

A solenidade foi concluída com uma cerimônia de entrega dos certificados do Mestrado em Direito da Regulação, realizado em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM