Equipe Baja UEA vence mais uma vez como melhor time da região Norte

Grupo conquistou 48º lugar na 30º Baja SAE Brasil

São Paulo – Pela nona vez consecutiva, a equipe de Baja da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) venceu como melhor time da região Norte na competição Baja SAE Brasil, evento nacional de engenharia onde equipes universitárias de todo o país desenvolvem e constroem veículos off-road. A edição deste ano aconteceu de 26 a 30 de março, em São José dos Campos, São Paulo.

A equipe Baja UEA é formada por estudantes dos cursos de engenharias e conquistou o 48° lugar na 30ª competição nacional com o veículo “B-EST X 2025”. O grupo participa, anualmente, das disputas que promovem os alunos por meio de um desafio mecânico, esportivo e acadêmico. É a chance que eles têm de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula, com o intuito de fortalecer sua preparação para o mercado de trabalho.

Atualmente, a equipe conta com 38 membros, organizados em 7 áreas e 1 subárea, divididos em dois núcleos: técnico e operacional. No núcleo técnico estão as áreas de Estruturas, Powertrain, Suspensão, Freio e Eletrônica. Já no núcleo operacional, atuamos com Gestão e Marketing, além da subárea de Financeiro. Após cada competição, é realizado um processo seletivo para novos membros, com destaque para 2025, onde o grupo recebeu diversos calouros com interesse em contribuir e conhecer mais sobre a modalidade.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, recebeu a equipe na Reitoria da universidade, onde conheceu o novo veículo e comemorou com o grupo. “É um orgulho enorme pra nossa universidade ver esses alunos se desenvolvendo cada vez mais. A gente consegue sentir, de longe, o carinho e a dedicação que eles têm por esse trabalho. Me considero um grande fã desse esporte e ter um representante regional, aqui na UEA, mostra o empenho de toda a comunidade acadêmica”, enfatizou.

A acadêmica Vivian Silva Lima, do curso de Engenharia de Produção, afirma que a conquista é uma honra para toda a equipe. “Estarmos presentes durante todos esses anos nas competições é a prova de que a engenharia da região Norte é forte, competente e comprometida. Ser nortista já representa um desafio por conta das dificuldades logísticas e estruturais da nossa região. Por isso, cada participação, cada etapa superada, já é uma grande conquista pessoal e coletiva. Em muitos momentos, a sensação de vitória vem antes mesmo do resultado final, porque sabemos o quanto lutamos para estar lá. Representar o Norte é carregar conosco a garra, a resiliência e o orgulho”, disse.

Atualmente, a equipe Baja UEA é coordenada pelos professores doutores Eduardo Barreda e Rubemal Neto.

