Empresa de gás natural abre vagas de emprego para Campo do Azulão no interior do AM

A Eneva, maior operadora privada de gás natural do Brasil, está com 29 vagas abertas para atuação no Campo do Azulão, localizado no município de Silves, no interior do Amazonas.

As oportunidades são para diversas áreas, como manutenção, operação de usinas termelétricas e de tratamento de gás natural, segurança do trabalho e meio ambiente.

Todas as vagas são em regime CLT, com previsão de contratação para agosto. Os interessados devem se candidatar pela página oficial de carreiras da Eneva, no site da empresa.

Confira as vagas abertas

Área de Manutenção:

Engenheiro de Automação Esp.

Engenheiro Eletricista Sr.

Técnico em Automação III

Técnico em Instrumentação II e III

Técnico em Manutenção Elétrica II e III

Técnico em Manutenção Mecânica II e III

Técnico em Planejamento e Manutenção II

Área de Operação – Usina Termoelétrica (UTE)

Supervisor de Operação

Operador de Sala de Controle III

Engenheiro de Processos Sr.

Operador de Campo II

Técnico Químico II

Operação – Unidade de Tratamento de Gás natural

Engenheiro de Processos PL

Operador de Sala de Controle III

Área de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

Supervisor de HSE

