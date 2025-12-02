Em posse histórica, Yara Amazônia Lins assume terceiro mandato e consolida trajetória pioneira no TCE-AM

A conselheira Yara Amazônia Lins tomou posse, nesta segunda-feira (1º), para um terceiro mandato histórico na presidência do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), durante solenidade que reuniu mais de 800 pessoas no auditório da Corte e teve transmissão ao vivo para salas especiais na Escola de Contas Públicas, além das plataformas digitais da instituição.

A recondução marca um momento inédito para o Tribunal. Yara Amazônia Lins se torna a primeira conselheira a ser reeleita para a presidência, consolidando uma trajetória de meio século de atuação na Corte. Durante o discurso de posse, Yara Lins destacou a emoção de ser reconduzida ao cargo e agradeceu ao colegiado pela confiança renovada.

“Recebo com profunda honra e humildade a recondução ao cargo de presidente desta Casa e agradeço, de coração, a confiança que novamente depositam em mim. Assumo esta missão com humildade, mas também com coragem e senso de responsabilidade, pedindo o apoio de todos para seguirmos construindo um Tribunal íntegro e comprometido com aqueles a quem servimos”, afirmou.

A cerimônia também oficializou o novo corpo diretivo para o biênio 2026–2027. O conselheiro Josué Cláudio Neto assumirá a vice-presidência; Luis Fabian Barbosa ficará à frente da Corregedoria-Geral; Mario de Mello continuará como Ouvidor; e o conselheiro Júlio Pinheiro seguirá na coordenação da Escola de Contas Públicas (ECP). A definição dos presidentes das Câmaras será anunciada na primeira sessão plenária de 2026.

A solenidade contou com autoridades dos três poderes, entre elas o governador Wilson Lima, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, o vice-governador Tadeu de Souza, o prefeito de Manaus David Almeida, representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Ministério Público de Contas e parlamentares estaduais e federais.

Em seu pronunciamento, o governador Wilson Lima destacou a relevância institucional do momento. Para ele, a nova posse reafirma não apenas a liderança de Yara Lins, mas também o fortalecimento da representatividade feminina no serviço público.

“Presidente Yara Lins, é uma satisfação participar de um momento tão singular na história do nosso Estado, em que uma mulher, pela terceira vez, assume a presidência de um tribunal tão importante. A posse da senhora tem um simbolismo muito maior, porque representa uma conquista histórica das mulheres e o reconhecimento de uma trajetória de luta e de conquista de espaços de poder. A sua recondução não se deve apenas ao fato de ser mulher, mas à confiança dos seus pares e aos resultados que a senhora tem apresentado no comando deste Tribunal”, disse.

Homenagem dos conselheiros

O conselheiro Júlio Pinheiro fez a saudação em nome dos membros da Corte, destacando o simbolismo dos 50 anos de atuação da conselheira e o impacto de sua trajetória no fortalecimento institucional. “A Escola de Contas nasceu de um sonho que iniciamos em 2010, e que se fortaleceu graças ao apoio das gestões que vieram depois. Ver a conselheira Yara assumir novamente a presidência nos dá confiança de que continuaremos avançando em modernização, qualificação e diálogo com a sociedade”, afirmou.

O vice-presidente eleito, conselheiro Josué Cláudio Neto, também reforçou a confiança no novo mandato. Para ele, a experiência acumulada pela conselheira será determinante no próximo biênio. “A presidente Yara lidera um Tribunal mais moderno e próximo da sociedade. Estarei ao lado dela para fortalecer as ações que tornam o TCE-AM mais eficiente e mais presente onde o controle é necessário”, disse.

O ouvidor-geral, conselheiro Mario de Mello, destacou a importância da continuidade da gestão. “A presidente Yara conduziu um trabalho brilhante, especialmente no fortalecimento da participação social. A Ouvidoria tem orgulho de integrar essa construção”, afirmou.

O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Barroso, também prestou homenagem institucional. Ele ressaltou que a recondução da conselheira representa “mérito e merecimento”, destacando sua experiência e compromisso com a celeridade e a transparência. “Sua trajetória dá segurança ao controle externo e atende às expectativas da sociedade e dos jurisdicionados”, concluiu.

50 anos de TCE-AM

A posse ocorre em um momento simbólico para a conselheira, que completa 50 anos de atuação no Tribunal de Contas do Amazonas. A trajetória teve início em 1975, quando ingressou como taquígrafa, aos 18 anos. Desde então, passou por funções técnicas e administrativas, foi secretária-geral, Auditora-Adjunta em 1989, Auditora em 2002 e, em 2014, tomou posse como conselheira, assumindo posteriormente a presidência da Corte em 2018 e novamente em 2024.

Ao celebrar o marco, o corregedor-geral eleito, conselheiro Luis Fabian Barbosa, ressaltou a dimensão histórica da carreira da presidente. Para ele, os 50 anos representam “uma vida dedicada à transparência, à fiscalização e ao serviço público”.

Fabian relembrou o início da trajetória de Yara Lins na Corte, destacando que “a jovem taquígrafa de 1975 lançou as bases de uma jornada que se consolidou em técnica, liderança e referência institucional”. Ele afirmou ainda que a carreira da conselheira demonstra “mérito e vocação pública que se traduziram em contribuições essenciais ao fortalecimento do Tribunal”.

A presidente também fez um breve balanço das conquistas do biênio atual, lembrando avanços como a digitalização maciça de documentos, o uso de inteligência artificial, a expansão da Blitz TCE, o fortalecimento da teleauditoria, as ações de sustentabilidade e o reconhecimento nacional da Ouvidoria da Mulher. “Foram anos intensos e transformadores, que mostraram a união e a vitalidade do nosso corpo técnico”, afirmou.

Em sua fala, Yara Amazônia Lins projetou as bases da nova fase que se inicia no Tribunal, reafirmando o compromisso com a modernização, a valorização dos servidores e o fortalecimento da atuação pedagógica do controle externo. “Administrar é servir. A maior virtude de quem lidera não é mandar, mas construir, com cada servidor, um Tribunal íntegro, eficiente e comprometido com o interesse público”, disse.

A presidente encerrou desejando que o TCE-AM siga guiado pelos princípios da ética, transparência e responsabilidade. “Que Deus continue iluminando nossos passos e que possamos honrar, com firmeza e serenidade, a confiança que hoje se renova”.

