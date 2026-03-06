Em palestra magna no TCE-AM, ministro Mauro Campbell destaca papel das escolas de contas na governança pública

Durante a abertura do ano letivo de 2026 da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM), realizada na manhã desta quinta-feira (5), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, ministrou a palestra magna, abordando os desafios da governança pública e o papel das instituições de controle no fortalecimento do Estado brasileiro.

A conferência integrou a programação de início das atividades acadêmicas da Escola de Contas neste ano, reunindo autoridades dos três Poderes, gestores públicos, servidores e representantes de instituições do sistema de controle. A cerimônia foi conduzida pela conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, e pelo conselheiro-coordenador da ECP, Júlio Pinheiro, e contou também com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima, membros do Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo.

Em sua exposição, o ministro destacou a importância estratégica das escolas de contas para a formação de gestores públicos e para a disseminação de boas práticas administrativas.

“As escolas de contas não são apenas centros de capacitação. São ambientes institucionais onde se formam valores republicanos, se disseminam boas práticas administrativas e se consolida uma cultura de responsabilidade pública”, afirmou.

Segundo Campbell, o investimento permanente na qualificação de servidores e gestores é fundamental para fortalecer as instituições e melhorar a qualidade da administração pública.

“Ao investir na formação permanente de gestores, auditores e servidores, instituições como esta contribuem diretamente para a qualidade da governança pública e para a solidez das instituições democráticas”, disse.

Papel histórico dos TCE’s

Durante a palestra, o ministro também ressaltou o papel histórico dos tribunais de contas no desenvolvimento de mecanismos de controle e na indução de boas práticas na gestão pública.

“Os tribunais de contas deixaram de ser apenas órgãos de fiscalização contábil para se tornarem instituições indutoras de governança pública”, afirmou.

Campbell também destacou a importância do diálogo entre diferentes órgãos de controle e instituições públicas como forma de aprimorar o funcionamento do Estado.

“Quando diferentes órgãos de controle compartilham diagnósticos, trocam experiências e convergem na promoção de padrões mais elevados de transparência e responsabilidade administrativa, o resultado é uma administração pública mais robusta, íntegra e confiável aos olhos do contribuinte brasileiro”, afirmou.

Ao encerrar a palestra, o ministro ressaltou que iniciativas como a abertura do ano letivo da Escola de Contas simbolizam um compromisso permanente com o aperfeiçoamento institucional.

A programação da abertura do ano letivo também incluiu a entrega dos certificados do Mestrado em Direito da Regulação a servidores concluintes do curso desenvolvido em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Universidade Federal do Amazonas.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM