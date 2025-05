Em maio, Amazonas foi único estado brasileiro com aumento no preço do diesel

O etanol comercializado no estado, por sua vez, é o mais caro do Brasil

Manaus – O mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontou que, na primeira quinzena de maio, o preço médio do diesel no Amazonas teve aumento em relação ao mesmo período de abril. O estado foi o único do País a registrar aumento para o combustível no período.

O diesel S-10 apresentou acréscimo de 0,28%, chegando a R$ 7,05, enquanto o preço do diesel comum cresceu 0,86%, sendo vendido à média de R$ 7,00. O preço do etanol no Amazonas foi o mais caro em todo o País. O biocombustível registrou estabilidade, na comparação com o mesmo período do mês anterior, comercializado, em média, a R$ 5,48. Já a gasolina, vendida a R$ 7,13, registrou redução de 2,46%.

Diante dos altos preços, o IPTL apontou que a gasolina é o combustível mais indicado para o abastecimento no estado. “Apesar da indicação, é preciso lembrar que a escolha não é apenas financeira. É importante lembrar que por ser um biocombustível de fonte renovável e ter composição menos poluente, o etanol contribui de forma significativa para a redução dos impactos ambientais e para a promoção de uma mobilidade mais limpa e com menor emissão de carbono”, comenta Renato Mascarenhas, Diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

