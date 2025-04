Em incentivo à saúde dos servidores, TCE-AM dá início a jogos internos com mais de 300 atletas

Com o auditório repleto de servidores uniformizados com as cores de suas equipes — Boto, Onça, Jacaré e Tucano — o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou oficialmente, na manhã desta quinta-feira (3), a segunda edição dos Jogos Internos da Corte. A solenidade marcou o início das atividades esportivas e também celebrou o Dia Mundial da Saúde, com uma programação que continuará na próxima segunda-feira (7), junto do início das disputas.

Representando a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, grande incentivadora da prática esportiva entre os servidores, o secretário-geral de Administração do TCE-AM, Antônio Rosa Júnior, ressaltou a importância do evento como ferramenta de valorização dos servidores e promoção de qualidade de vida.

“A realização desses jogos representa um dos braços da administração da conselheira Yara, que tem como métrica de excelência proporcionar aos servidores a melhor qualidade de vida possível. Com saúde estável, eles podem desempenhar suas funções da melhor forma e devolver à sociedade amazonense todo o investimento feito no Tribunal”, afirmou.

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou que o bem-estar dos servidores é uma prioridade de sua gestão e reforçou a importância do esporte nesse contexto.

“Prezo muito pela qualidade de vida dos servidores e sei que o esporte auxilia bastante nisso. Por isso, fiz questão de trazer de volta os Jogos Internos nesse formato, e agora já estamos na segunda edição. Essas iniciativas fortalecem o convívio entre os colegas, incentivam hábitos saudáveis e contribuem para um ambiente de trabalho mais produtivo e equilibrado”, afirmou a conselheira-presidente.

Durante a solenidade, foi relembrado o sucesso da primeira edição dos Jogos Internos, realizada em 2024, que revelou novos talentos esportivos e promoveu maior integração entre os servidores. Parte dos atletas daquela edição chegou a compor a seleção do TCE-AM na OTC Jalapão (Olimpíada dos Tribunais de Contas), onde a Corte conquistou o primeiro lugar geral.

Também foram apresentados os representantes das quatro equipes que disputarão as modalidades esportivas neste ano, seguidos pelo juramento de fair play e o tradicional acendimento da pira olímpica, que simboliza o espírito esportivo e dá início oficial aos jogos.

Presidente da Associação Olímpica Esportiva dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (AOSTC/TCE-AM) e da Comissão Organizadora dos Jogos, Vinicius Dantas reforçou o caráter coletivo do evento.

“É um evento que congrega todo o Tribunal. Desde servidores efetivos até estagiários e residentes, ninguém fica de fora. A abertura acontece no Dia Mundial da Saúde, e é isso que queremos promover: integração, saúde e qualidade de vida. Tudo isso só foi possível graças ao apoio da conselheira Yara, da Presidência e dos diversos setores envolvidos”, destacou.

Como parte da programação em alusão ao Dia Mundial da Saúde, a Diretoria de Saúde (Disau), em parceria com a Provisa, realizou uma ação especial no hall do 2º andar do prédio principal. Entre 9h e 12h, os servidores puderam participar de uma série de atendimentos gratuitos, como aferição de pressão arterial, glicemia, avaliação corporal com balança de bioimpedância e até mesmo uma atividade lúdica conduzida por psicólogos: a “Roleta das Emoções”.

Além disso, a programação incluiu uma palestra com o diretor de saúde do Tribunal, João Marcos Bemfica, sobre cuidados com a saúde cardiovascular e bem-estar geral. Também foram distribuídos folders com orientações sobre hábitos saudáveis.

“Uma das primeiras orientações que tive com a conselheira-presidente Yara, quando eu assumi a Diretoria de Saúde, foi sobre o bem-estar do servidor. Isso a gente só consegue com práticas como essa. A gente estima a atividade física, estima a melhora da saúde mental dos nossos servidores gerando esse bem-estar. Ações como essa diminuem o número de doenças e aumentam a nossa qualidade de vida, a nossa saúde”, destacou o diretor da Disau.

A partir de segunda-feira (7), 320 atletas servidores disputarão modalidades como atletismo, basquete, futsal, vôlei, tênis, xadrez, boliche, natação, truco, entre outras, divididas nas categorias livre e master. As competições ocorrerão em diferentes espaços da capital, como a Arena Amadeu Teixeira, Vila Olímpica, Estádio Carlos Zamith e o Clube da Caixa Econômica.

