ECP do TCE-AM abre inscrições para cursos presenciais em áreas de comunicação, fotografia e tecnologia

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP/TCE-AM) está com inscrições abertas para uma nova programação de cursos presenciais neste mês de março, voltados a servidores públicos, jurisdicionados e integrantes da sociedade civil.

Seguindo a orientação pedagógica da conselheira-presidente do TCE-AM, a agenda reúne capacitações que buscam fortalecer competências profissionais e ampliar conhecimentos aplicados à gestão pública. Nesta edição serão ofertadas atividades nas áreas de tecnologia, comunicação e produção de imagem.

Um dos destaques da programação é o curso “A Arte de Fotografar: Luz, Enquadramento e Composição”, que será realizado nos dias 26 e 27 de março, das 14h às 17h. A formação será ministrada por Joel Arthus, fotógrafo do tribunal e profissional do audiovisual há mais de 20 anos. O curso apresentará técnicas fundamentais de fotografia, abordando conceitos e composições para aprimorar registros visuais.

Outro curso ofertado é “Ferramentas de IA para Produtividade Administrativa”, que ocorrerá de 11 a 13 de março, das 13h às 17h. A capacitação será conduzida pela auditora de controle externo Rosenilda Freitas da Silva, especialista em Gestão Pública e Controle Externo, e abordará o uso de ferramentas de inteligência artificial aplicadas à rotina administrativa.

A programação inclui ainda o curso “Comunicação Não Violenta na Gestão Pública”, ministrado pela psicóloga Fabiane Amaral de Albuquerque Silva. A atividade será realizada de 16 a 18 de março, das 13h às 17h, com foco em estratégias de diálogo, mediação de conflitos e fortalecimento das relações institucionais no ambiente de trabalho.

As inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma da Escola de Contas Públicas, em https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM