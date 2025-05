Drogas avaliadas em R$ 24 milhões são encontradas em ‘caleta submarina’ no AM

Manaus – Mais de uma tonelada de haxixe e maconha avaliados em R$ 24 milhões foram apreendidos nesta quinta-feira (22). Na ocasião, a carga foi encontrada escondida em um compartimento chamado de “caleta submarina” de uma embarcação.

Essa foi a primeira vez em que a Polícia Civil encontrou drogas escondidas em um compartimento do tipo em uma embarcação. Na ocasião, foi efetuada a prisão em flagrante, que já estava sendo investigado pelo Denarc por tráfico de drogas.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), essa apreensão é desdobramento de outras que o Departamento realizou, e desta vez, a investigação iniciou há aproximadamente 20 dias.

Segundo o delegado, as drogas saíram do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) em uma embarcação com destino à capital amazonense. Após três dias de diligências, a equipe policial conseguiu interceptar a carga nas proximidades de Manaus. As investigações apontaram que parte da droga ficaria em Manaus e a outra seria enviada para a região Sudeste do Brasil.

De acordo com o delegado, os policiais civis descobriram que as drogas estavam escondidas em um compartimento do tipo “caleta submarina” do barco. O compartimento tem cinco metros de comprimento e é construído em alumínio puro e foi instalado na parte inferior da embarcação, de forma que ficasse oculta.

Ao todo, mais de uma tonelada de haxixe – droga considerada de valor elevado e rara de encontrar no Estado – e de maconha foi apreendida, e o prejuízo ao narcotráfico está estimado em R$ 24 milhões. Além das drogas, a embarcação e a “caleta submarina” também foram apreendidas.

