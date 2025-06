Drogas avaliadas em R$ 203 mil são encontradas em forro de geladeira no AM

As drogas foram apreendidas nas proximidades de Coari

Coari – Dez quilos de maconha foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (5), nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A droga estava escondida no forro da porta de uma geladeira.

Por volta das 12h, as equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) abordaram a embarcação FB Deus de Aliança, que havia saído de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus) e tinha como destino a capital amazonense. Durante a inspeção com o auxílio da cadela policial de faro para narcóticos, Ágata, foram encontrados os dez tabletes no interior do refrigerador.

Após os testes de narcóticos realizados por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), foi constatado que se tratava de maconha. Com a apreensão, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) calcula um dano de R$ 203 mil ao crime organizado.

Toda a droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am