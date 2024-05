DPE-AM realiza atendimentos em bairros de Manaus nesta sexta e sábado

Serviços de assistência jurídica gratuita serão oferecidos em mutirões realizados por parlamentares nos bairros Alvorada e Armando Mendes

Manaus – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realiza em bairros de Manaus quatro ações itinerantes, entre sexta-feira (31) e sábado (1º), durante mutirões promovidos por deputados estaduais. Os atendimentos vão ocorrer das 8h às 12h.

Durante os mutirões, a DPE-AM vai ofertar assistência jurídica gratuita. As principais demandas atendidas nessas ações são, principalmente, nas áreas de Família (como pensão alimentícia, execução de alimentos, divórcio e união estável) e Registros Públicos (como solicitação de segunda via de Certidão de Nascimento e retificação de registro civil).

Na sexta-feira, os atendimentos acontecem na Paróquia Cristo Redentor, no bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste da capital, em mutirão de serviços realizado pelo deputado João Luiz.

Já no sábado, a Defensoria Pública participará de três ações sociais de forma simultânea.

No bairro Armando Mendes, zona leste, serão realizados dois mutirões. Um deles acontecerá na Escola Maria Madalena de Santana Lima, por solicitação do deputado Roberto Cidade. Outro será realizado na Escola Rilton Leal Filho, a pedido do deputado Sinésio Campos.

Também no sábado, no Alvorada 1, por solicitação do deputado João Luiz, os atendimentos da DPE-AM serão feitos no mutirão realizado na avenida Margarita Marques, antiga rua B, próximo à Via Modas.

