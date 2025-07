Donald Trump manda matar pai e dois filhos chefes do Estado Islâmico

O presidente americano temia que o grupo terrorista voltasse a crescer no Oriente Médio

EUA – O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou neste sábado (26) a morte de um chefe do Estado Islâmico e os dois filhos, também lideres do EI, em um ataque aéreo na cidade de Al-Bab, na província de Aleppo, cidade-chave na Síria. O presidente americano temia que o grupo terrorista voltasse a crescer no Oriente Médio.

Segundo os americanos, os três chefes estavam emitindo ordens para células terroristas adormecidas do grupo fundamentalista. Após a queda de Bashar al-Assad, pequenos grupos do temido Estado Islâmico voltaram a agir em todo país. Alguns até voltaram a se unir em novas ações.

Com receio, Donald Trump exigiu ação dos EUA e dos aliados. Novos ataques não estão descartados.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am