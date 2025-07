Diagnósticado com demência, veja o que se sabe sobre saúde de Bruce Willis

Segundo a mídia americana, Willis não consegue mais andar, ler e falar. A família ainda não confirmou essa informação

EUA – Bruce Willis, de 70 anos, vive recluso desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal. O ator, conhecido por papéis em filmes como “Duro de Matar” e “O Sexto Sentido”, deixou a carreira em 2022 após o agravamento de seu estado de saúde. Nos últimos dias, uma nova informação voltou a preocupar fãs. Segundo a mídia americana, Willis não consegue mais andar, ler e falar. A família ainda não confirmou essa informação.

A condição do ator se tornou pública em março de 2022, quando parentes anunciaram que ele havia sido diagnosticado com afasia. A doença compromete a comunicação e prejudicava sua atuação em cena. O último trabalho dele foi em 2021, no filme “Meia-Noite no Switchgrass”.

Menos de um ano após o anúncio da afasia, a família divulgou que o quadro havia evoluído para demência frontotemporal. A nova condição é uma doença neurodegenerativa que atinge os lobos frontais do cérebro, provocando alterações de comportamento, fala e compreensão. O comunicado destacou que não há tratamento disponível e que o diagnóstico trouxe alívio por dar uma resposta clara sobre a causa da deterioração.

Desde então, Willis tem aparecido apenas em registros feitos por familiares nas redes sociais. A esposa, Emma Heming, tem se tornado a principal porta-voz do núcleo familiar. Em declarações recentes, ela relatou os desafios de lidar com a doença e a importância de conscientizar o público sobre o impacto da demência.

