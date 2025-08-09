Dia dos Pais deve movimentar R$ 81 milhões no comércio de Manaus, aponta CDL

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) projeta um crescimento de 2,5% nas vendas em relação a 2024, com receita bruta estimada em R$ 81,3 milhões.

O comércio de Manaus espera um aumento nas vendas para o Dia dos Pais em 2025. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data deve gerar R$ 7,84 bilhões em todo o país — o maior volume registrado desde 2014.

Na capital amazonense, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) projeta um crescimento de 2,5% nas vendas em relação a 2024, com receita bruta estimada em R$ 81,3 milhões. O ticket médio deve ficar em torno de R$ 110.

Segundo levantamento da CDL Manaus, 86% dos consumidores pretendem comprar presentes neste Dia dos Pais, e a maioria deve gastar até R$ 200. Entre os locais preferidos para as compras, os shoppings lideram, concentrando 42% das intenções.

As roupas aparecem no topo da lista, sendo a escolha de 36% dos consumidores. Experiências como almoço ou jantar (29%), itens de perfumaria (27%) e calçados (25%) também estão entre as principais opções.

Carteiras e acessórios somam 15% da preferência, seguidos por vinhos, cervejas e artigos esportivos (13% cada). Ferramentas aparecem com 9%, enquanto celulares e livros têm 19% da intenção de compra, e relógios e joias, 17%.

No cenário nacional, o vestuário também lidera as intenções de presente, citado por 33% dos entrevistados, seguido por calçados e acessórios (17% cada), perfumes e cosméticos (15%) e refeições especiais (5%). Outros itens mencionados incluem eletrônicos, artigos esportivos, viagens e ferramentas.

amazoianarede

Por g1 AM