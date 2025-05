Dia do Trabalhador: veja o horário de funcionamento do comércio em Manaus durante feriado

Shoppings e lojas do Centro de Manaus vão funcionar em horários adaptados nesta quinta-feira (1°).

As lojas dos shoppings e Centro de Manaus vão funcionar em horários adaptados nesta quinta-feira (1°) devido ao Dia do Trabalhador. A programação foi divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM). Veja abaixo.

Centro de Manaus

O horário sugerido para funcionamento do comércio da Região Central é das 9h às 13h.

Shoppings