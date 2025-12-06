Dia de Nossa Senhora da Conceição: veja o horário de funcionamento do comércio em Manaus durante feriado

Shoppings e lojas do Centro de Manaus vão funcionar em horários adaptados na próxima segunda-feira (8), feriado municipal.

O comércio varejista e atacadista de Manaus vai funcionar em horários especiais na próxima segunda-feira (8), feriado municipal em homenagem ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital.

As informações foram divulgadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM).

Centro de Manaus

O horário sugerido para funcionamento do comércio da Região Central é das 8h às 12h.

Shoppings

Grande Circular – Lojas âncoras – 12h às 21h; demais lojas e quiosques – 14h às 21h; praça de alimentação – 12h às 21h;

Manaus Via Norte – Todas as lojas – 10h às 22h; supermercado – 7h às 22h; cinema – conforme a programação;

Manaus Plaza – Todas as lojas – 9h às 21h; praça de alimentação – 10h às 22h; cinema – conforme a programação;

Manauara Shopping – Todas as lojas – 10h às 22h;

Ponta Negra – Todas as lojas – 10h às 22h; cinema – conforme programação;

Amazonas Shopping – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h; supermercado – 8h às 22h; academia – 5h às 22h;

Millennium – Lojas e quiosques – 9h às 21h; praça de alimentação – 9h às 21h; cinemas a partir das 13h30;

Studio 5 – Praça de alimentação – 12h às 21h; lojas âncoras e quiosques – 14h às 21h; academia – 8h às 20h; Amazon Bowling a partir das 15h;

Shopping São José – Lojas e quiosques – 8h às 20h; praça de alimentação – 9h às 21h;

Sumaúma Park Shopping – Todas as lojas – 10h às 22h;

Shopping Cidade Leste – Todas as lojas – 9h às 18h;

Shopping Cecomiz – Fechado.

Por g1 AM — Manaus